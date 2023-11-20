Рейтинг Байдена обрушился до рекордно низкого уровня

Рейтинг американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за все время его президентства, сообщает NBC News, ссылаясь на свой опрос.

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Рейтинг одобрения упал на 40 процентов. По данным телеканала, причина заключается в том, что большинство американцев не поддерживают подход президента к внешней политике и его позицию по Ближнему Востоку. Отмечается, что Байден «находится на исключительно низкой стадии своего президентства».

Ранее Байден заявил, что является лучшим кандидатом для соперничества со своим предшественником Дональдом Трампом на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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