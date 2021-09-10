Путин прокомментировал рекордные цены на газ в Европе

Рекордное ралли на топливо в Европе объясняется политикой европейского регулятора с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Цена на газ в Европе побила рекорд

По его словам, цены по долгосрочным контрактам на российский газ растут намного медленнее, что спасает покупателей от ценовых шоков. «Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну, вот результат вам», — сообщил глава государства.

Он напомнил, что в России цены на газ привязаны к стоимости на нефть, а потому «колебания идут гораздо более мягко».

Как сообщалось, цена тысячи кубометров газа на европейском рынке установила новый рекорд. Стоимость октябрьского фьючерса составила 700,2 долларов США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ЕвропаГазВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры