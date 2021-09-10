Путин прокомментировал рекордные цены на газ в Европе
Рекордное ралли на топливо в Европе объясняется политикой европейского регулятора с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, цены по долгосрочным контрактам на российский газ растут намного медленнее, что спасает покупателей от ценовых шоков. «Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну, вот результат вам», — сообщил глава государства.
Он напомнил, что в России цены на газ привязаны к стоимости на нефть, а потому «колебания идут гораздо более мягко».
Как сообщалось, цена тысячи кубометров газа на европейском рынке установила новый рекорд. Стоимость октябрьского фьючерса составила 700,2 долларов США.
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