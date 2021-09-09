Цена на газ в Европе побила рекорд

Стоимость газа на европейских фондовых рынках обновила исторический максимум. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF достигла почти 689 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

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Предыдущий рекорд цен на газ был установлен накануне – тогда на торгах давали более 670 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечают, что причина рекордного подорожания газа – прогнозы синоптиков о суровой зиме.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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