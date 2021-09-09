Цена на газ в Европе побила рекорд
9 сентября 202115:36
Стоимость газа на европейских фондовых рынках обновила исторический максимум. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF достигла почти 689 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.
Предыдущий рекорд цен на газ был установлен накануне – тогда на торгах давали более 670 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты отмечают, что причина рекордного подорожания газа – прогнозы синоптиков о суровой зиме.
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9 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru