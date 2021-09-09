В Европе цена на газ превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров

Цена тысячи кубометров газа на европейском рынке установила новый рекорд, сообщает РИА Новости.

Согласно данным торгов на 17:25 (мск), стоимость октябрьского фьючерса составила 700,2 долларов США.

Прошлый рекорд был установлен несколькими часами ранее, когда цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF достигла почти 689 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, рекордное подорожание газа связано с прогнозами синоптиков о суровой зиме.