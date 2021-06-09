Путин прокомментировал дизайн формы сборной Украины по футболу

Дизайн новой формы сборной Украины по футболу, на которой изображен Крым, не задел президента России Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

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Путин подчеркнул, что в изображении полуострова на форме украинской сборной нет новизны, поскольку позиция Киева, пренебрегающего волеизъявлением крымчан, «хорошо известна».

По словам российского лидера, поведение украинских властей «не очень вяжется с пониманием, что такое демократия». Путин напомнил, что «демократия — это власть народа», а народ Крыма высказал свое мнение на референдуме в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России.

«Украинские власти это не признают, но это их позиция, она нам хорошо известна», — подчеркнул президент.

Ранее сборная Украины по футболу представила форму, в которой команда выступит на чемпионате Европы. На лицевой части футболки изображены границы Украины, в том числе Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Также на экипировке нанесены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!»

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:КрымФутболУкраинаВладимир Путин
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