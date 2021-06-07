УЕФА утвердил форму сборной Украины на Евро-2020

В футбольном союзе отметили, что также утвердили игровые формы других участников турнира в соответствии с имеющимися требованиями к экипировке, пишет URA.RU.

Ранее дизайн футбольной формы команды Украины вызвал большой резонанс. На части экипировки нанесена карта Украины, в очертаниях которой виден полуостров Крым. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что этот рисунок даст игрокам силы, потому что они будут сражаться за всю страну, сообщил ТК «360».

