УЕФА утвердил форму сборной Украины на Евро-2020
Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил форму сборной Украины на Чемпионат Европы по футболу 2020. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В футбольном союзе отметили, что также утвердили игровые формы других участников турнира в соответствии с имеющимися требованиями к экипировке, пишет URA.RU.
Ранее дизайн футбольной формы команды Украины вызвал большой резонанс. На части экипировки нанесена карта Украины, в очертаниях которой виден полуостров Крым. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что этот рисунок даст игрокам силы, потому что они будут сражаться за всю страну, сообщил ТК «360».
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