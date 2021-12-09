Путин: Происходящее в Донбассе напоминает геноцид

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета по правам человека.

Ранее в четверг в ДНР заявили, что за весь период конфликта в республики погибло более 5 тысяч человек.

В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что напряженную ситуацию на Украине можно ослабить, если Киев откажется от идеи решить проблему Донбасса силовым методом.