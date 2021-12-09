Путин: Происходящее в Донбассе напоминает геноцид
9 декабря 202121:50
Президент Владимир Путин сравнил обстановку в Донбассе с геноцидом, пишет ТАСС.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета по правам человека.
Ранее в четверг в ДНР заявили, что за весь период конфликта в республики погибло более 5 тысяч человек.
В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что напряженную ситуацию на Украине можно ослабить, если Киев откажется от идеи решить проблему Донбасса силовым методом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru