Путин: Происходящее в Донбассе напоминает геноцид

Президент Владимир Путин сравнил обстановку в Донбассе с геноцидом, пишет ТАСС.

Киев согласился обсудить предложения Донбасса об укреплении режима перемирия

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета по правам человека.

Ранее в четверг в ДНР заявили, что за весь период конфликта в республики погибло более 5 тысяч человек.

В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что напряженную ситуацию на Украине можно ослабить, если Киев откажется от идеи решить проблему Донбасса силовым методом.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ДонбассВладимир Путин
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