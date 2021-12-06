Песков предложил решение конфликта между Киевом и Донбассом

Песков отметил, что ситуация на Украине будет одной из тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер с интересом выслушает позицию США по украинскому конфликту.

Ранее Песков заявил, что встреча лидеров США и России пройдет в закрытом формате. Также пресс-секретарь назвал темы, которые затронут главы государств на саммите. Байден и Путин обсудят двусторонние отношения, которые сейчас не внушают оптимизма и продвижение НАТО к российским границам.

