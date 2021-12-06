Песков предложил решение конфликта между Киевом и Донбассом
Напряженную ситуацию на Украине можно ослабить, если Киев откажется от идеи решить проблему Донбасса силовым методом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что ситуация на Украине будет одной из тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер с интересом выслушает позицию США по украинскому конфликту.
Ранее Песков заявил, что встреча лидеров США и России пройдет в закрытом формате. Также пресс-секретарь назвал темы, которые затронут главы государств на саммите. Байден и Путин обсудят двусторонние отношения, которые сейчас не внушают оптимизма и продвижение НАТО к российским границам.
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