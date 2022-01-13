Путин проинформировал премьера Израиля о российских инициативах по безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ряд актуальных тем международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане

В сообщении говорится, что российский лидер рассказал своему собеседнику о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта.

Также, Путин информировал Беннета по существу инициативы России о гарантиях безопасности, выработке юридически оформленных договорённостей и работе по этой теме с США и НАТО.

Кроме того, в ходе разговора обсуждались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, а также иранская ядерная программа.

Ранее Путин по телефону обсудил со президентом Казахзстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы, связанные с началом согласованного вывода из республики контингентов стран - членов ОДКБ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыИзраильРоссияВладимир Путин
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