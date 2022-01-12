Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане

Путин и Пашинян обменялись мнениями о ходе миротворческой миссии, отметив «эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике».

Также лидеры России и Армении поговорили о текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха, затронув ряд вопросов реализации договоренностей РФ, Армении и Азербайджана по региону.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в Кремле.

