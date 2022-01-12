Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры двух стран обсудили миротворческую операцию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин и Пашинян обменялись мнениями о ходе миротворческой миссии, отметив «эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике».

Также лидеры России и Армении поговорили о текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха, затронув ряд вопросов реализации договоренностей РФ, Армении и Азербайджана по региону.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в Кремле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорКазахстанНикол ПашинянВладимир Путин
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