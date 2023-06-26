Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
Президент РФ Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов до 31 декабря 2023 года.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам в случае, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введённого странами Запада.
Изначально было предусмотрено, что данный запрет будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.
Ранее Путин подписал указ, разрешающий поставки нефти в дружественные страны с соблюдением потолка цен, передает «Радиоточка НСН».
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