Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Президент РФ Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов до 31 декабря 2023 года.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам в случае, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введённого странами Запада.

Изначально было предусмотрено, что данный запрет будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

Ранее Путин подписал указ, разрешающий поставки нефти в дружественные страны с соблюдением потолка цен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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