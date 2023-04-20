ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть
20 апреля 202302:46
Решение ОПЕК сократить добычу нефти можно рассматривать как ответ на ограничения цен на нефть из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.
«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», — заявил дипломат.
Ранее Минфин США разослал предупреждение о возможном обходе потолка цен на российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru