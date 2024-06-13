Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 31 декабря 2024 года.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным физлицам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование введённого западными странами механизма фиксации предельной цены.
Изначально данный запрет действовал с 1 февраля до 1 июля 2023 года. Затем его неоднократно продлевали, в последний раз - до 30 июня 2024 года.
Ранее Евросоюз ужесточил требования по соблюдения потолка цен на российскую нефть, обязав компании информировать о продаже танкеров, которые могут использоваться для перевозки нефти из РФ по цене выше потолка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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