Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным физлицам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование введённого западными странами механизма фиксации предельной цены.

Изначально данный запрет действовал с 1 февраля до 1 июля 2023 года. Затем его неоднократно продлевали, в последний раз - до 30 июня 2024 года.

Ранее Евросоюз ужесточил требования по соблюдения потолка цен на российскую нефть, обязав компании информировать о продаже танкеров, которые могут использоваться для перевозки нефти из РФ по цене выше потолка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».