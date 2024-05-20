СМИ: После введения санкций США простаивают почти 40 российских танкеров

Также индийское агентство по сертификации судов отозвало страховку у 12 из 14 российских судов на фоне вторичных санкций США, пишет Reuters. IRClass считается одним из ведущих мировых сертификаторов, он входит в Международную ассоциацию классификационных обществ (IACS).

Страны Европейского союза планируют ввести ограничительные меры еще против 11 судов, которые используются Россией, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эти суда Россия якобы использует для обхода санкций. Так, планируемые ограничительные меры затруднят работу судов, например, при получении топлива. При этом эксперты считают, что меры незначительно повлияют на отрасль морских перевозок, передает «Радиоточка НСН».

