Путин продлил контрсанкции до конца 2021 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ответных экономических санкций против государств, которые ввели ограничения в отношении России до 31 декабря 2021 года.
Кабмин получил поручение обеспечить все необходимые меры для реализации президентского указа.
Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Напомним, Россия ввела контрсанкции против западных ограничений 6 августа 2014 года.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что западные санкции вводят из-за восстановление геополитических позиций России и действий в Ливии и Сирии.
«Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.
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