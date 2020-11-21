Путин продлил контрсанкции до конца 2021 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ответных экономических санкций против государств, которые ввели ограничения в отношении России до 31 декабря 2021 года.

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Кабмин получил поручение обеспечить все необходимые меры для реализации президентского указа.

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Напомним, Россия ввела контрсанкции против западных ограничений 6 августа 2014 года.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что западные санкции вводят из-за восстановление геополитических позиций России и действий в Ливии и Сирии.

«Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.

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