Новак назвал атаку на насосную станцию ответом Киева на переговоры США и РФ

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума является ответом Киева на переговоры Вашингтона и Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

США предложили мораторий на атаки энергообъектов

По его словам, с помощью данной станции происходит прокачка нефти по трубопроводу компании, учредителями которой являются, в том числе предприятия США и Европы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака ВСУ на станцию должна укрепить всех во мнении, что украинским властям следует «дать по рукам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАНефтьУкраинаБеспилотникиВСУАлександр Новак

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