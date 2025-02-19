Новак назвал атаку на насосную станцию ответом Киева на переговоры США и РФ
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума является ответом Киева на переговоры Вашингтона и Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.
По его словам, с помощью данной станции происходит прокачка нефти по трубопроводу компании, учредителями которой являются, в том числе предприятия США и Европы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака ВСУ на станцию должна укрепить всех во мнении, что украинским властям следует «дать по рукам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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