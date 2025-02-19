Новак назвал атаку на насосную станцию ответом Киева на переговоры США и РФ

По его словам, с помощью данной станции происходит прокачка нефти по трубопроводу компании, учредителями которой являются, в том числе предприятия США и Европы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака ВСУ на станцию должна укрепить всех во мнении, что украинским властям следует «дать по рукам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

