Лавров прокомментировал атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
Атака Вооружённых сил Украины на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае должна укрепить всех во мнении, что украинским властям следует «дать по рукам». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с представителями США в Саудовской Аравии, он указал, что это «было нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана, по сути дела».
По словам министра, можно лишь догадываться о том, что лежало в основе соответствующего приказа из Киева.
«Это лишь должно укрепить всех во мнении... что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам», - сказал Лавров.
Ранее в компании «Транснефть» заявили, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани получила серьёзные повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru