Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с представителями США в Саудовской Аравии, он указал, что это «было нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана, по сути дела».

По словам министра, можно лишь догадываться о том, что лежало в основе соответствующего приказа из Киева.

«Это лишь должно укрепить всех во мнении... что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам», - сказал Лавров.

Ранее в компании «Транснефть» заявили, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани получила серьёзные повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщает «Свободная пресса».

