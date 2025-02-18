Лавров прокомментировал атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Атака Вооружённых сил Украины на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае должна укрепить всех во мнении, что украинским властям следует «дать по рукам». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дроны ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть Балтика»

Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с представителями США в Саудовской Аравии, он указал, что это «было нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана, по сути дела».

По словам министра, можно лишь догадываться о том, что лежало в основе соответствующего приказа из Киева.

«Это лишь должно укрепить всех во мнении... что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам», - сказал Лавров.

Ранее в компании «Транснефть» заявили, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани получила серьёзные повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаВСУМИД РФСергей Лавров

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