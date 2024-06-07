Путин призвал уважительно относиться к коммунизму и коммунистам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вера в коммунизм была потеряна, но не всеми. На пленарной сессии в рамках ПМЭФ он заявил, что до сих пор существует множество сторонников коммунистической идеи, если бы их не было, то в России не существовала бы легально партия КПРФ.