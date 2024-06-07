Путин призвал уважительно относиться к коммунизму и коммунистам
7 июня 202418:56
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вера в коммунизм была потеряна, но не всеми. На пленарной сессии в рамках ПМЭФ он заявил, что до сих пор существует множество сторонников коммунистической идеи, если бы их не было, то в России не существовала бы легально партия КПРФ.
Путин призвал относиться к коммунизму и коммунистам с уважением.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее призвал сформировать новое российское правительство без «чубайсов» и «сердюковых», которые, по его мнению, торговали и предавали страну.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru