Путин призвал россиян принять участие в выборах

Глава государства напомнил, что в России проходят выборы в законодательные и представительные собрания, а в 21 городе страны, в том числе в Москве, избирают мэров.

Российский лидер обратил внимание на то, что выборы в России – это прямое волеизъявление граждан, возможность влиять на дальнейшую судьбу города или поселка.

«Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять в них участие. Тем более, что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Я имею ввиду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно», – напомнил Владимир Путин.

По его словам, дистанционное голосование расширяет географию и становится все более популярным среди избирателей. Президент выразил надежду на то, что каждый проявит свою ответственную гражданскую позицию на выборах.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал онлайн-голосование президента России Вадимира Путина на выборах мэра Москвы, сообщает РИА Новости.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).



