Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин рассказал в личном блоге, что проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.
«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», – отметил столичный градоначальник.
Он напомнил, что москвичи впервые могут участвовать в голосовании на любом избирательном участке – там, где им удобнее. При этом возможность голосовать офлайн также осталась.
«Если же Вы хотите, можете прийти на избирательный участок. На любой – благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего», – обратил внимание Собянин.
Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября.
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