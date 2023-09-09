Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», – отметил столичный градоначальник.



Он напомнил, что москвичи впервые могут участвовать в голосовании на любом избирательном участке – там, где им удобнее. При этом возможность голосовать офлайн также осталась.



«Если же Вы хотите, можете прийти на избирательный участок. На любой – благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего», – обратил внимание Собянин.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября.

