Песков анонсировал онлайн-голосование Путина на выборах мэра Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал онлайн голосование президента России Вадимира Путина на выборах мэра Москвы, сообщает РИА Новости.

Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

«Совсем скоро мы рассчитываем на то, что президент проголосует онлайн на выборах мэра Москвы», - заявил пресс-секретарь президента страны.

По словам Пескова, российский лидер также поздравить москвичей с Днём города в своем обращении к ним.

Ранее стало известно, что нарушений в ходе первого дня выборов мэра Москвы не зафиксировано. Об этом сообщила журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Выборы Мэра МосквыМоскваГолосованиеДмитрий ПесковВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры