Песков анонсировал онлайн-голосование Путина на выборах мэра Москвы

«Совсем скоро мы рассчитываем на то, что президент проголосует онлайн на выборах мэра Москвы», - заявил пресс-секретарь президента страны.

По словам Пескова, российский лидер также поздравить москвичей с Днём города в своем обращении к ним.

Ранее стало известно, что нарушений в ходе первого дня выборов мэра Москвы не зафиксировано. Об этом сообщила журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.