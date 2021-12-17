Путин призвал развитые страны избежать «экологического неоколониализма»
Президент России Владимир Путин призвал развитые страны взять на себя ответственность за выбросы, чтобы предотвратить «экологический колониализм». Об этом он заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент напомнил, что основная часть прогресса в так называемых «развитых» экономиках был достигнут с помощью старых и «еще действующих» технологий.
Он пояснил, что правила, которые теперь хотят ввести эти страны, будут трудно достижимы для остальных мировых экономик, которые относятся к развивающимся.
Ранее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя наложил вето на резолюцию о климатической безопасности.
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