Путин призвал развитые страны избежать «экологического неоколониализма»

Президент напомнил, что основная часть прогресса в так называемых «развитых» экономиках был достигнут с помощью старых и «еще действующих» технологий.

Он пояснил, что правила, которые теперь хотят ввести эти страны, будут трудно достижимы для остальных мировых экономик, которые относятся к развивающимся.

Ранее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя наложил вето на резолюцию о климатической безопасности.

