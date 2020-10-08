Путин призвал остановить военные действия в Карабахе

В заявлении президента отмечается, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по этим вопросам. В пресс-службе Кремля отметили, что Путин провел ряд переговоров по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Аремении Николом Пашиняном.

Накануне президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на помощь России в прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта в ближайшие дни.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Еревана заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Обе стороны заявляют о потерях как военных, так и мирного населения.



