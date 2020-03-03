Путин призвал оппозицию к содержательности
Председатель Института социально-экономических и политических исследований объяснил президентское пожелание здоровья несистемной оппозиции.
Президент России Владимир Путин считает, что несистемная оппозиция «очень нужна» государству, так как она реально влияет на жизнь людей в муниципалитетах и крупных городах. В связи с этим он даже добавил: «Дай ей бог здоровья!», цитирует ТАСС.
Председатель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский в эфире НСН заявил, что тем самым Владимир Путин призвал несистемную оппозиции к более содержательным высказываниям.
«Это скорее сигнал и призыв к самой несистемной оппозиции, что, когда они заявляют какие-то содержательные вещи, ставят реальные вопросы, то могут быть услышаны. Но в то же время власть не намерена менять своего довольно жесткого отношения, к тем действиям, которые выходят за рамки закона», - пояснил Бадовский.
При этом, он отметил, что того же Владимир Путин ждет и от системной оппозиции, но разделяет их подходы.
«Мне кажется, что оценка президента скорее касалась оппозиции в целом и того, что ее роль всегда важна с точки зрения постановки тех или иных проблем, обращения внимания и общества, и власти. В этом смысле и системная, и несистемная оппозиция занимаются примерно одним и тем же. Различия возникают в тот момент, когда мы говорим о стратегии действий – сводится ли она к попыткам играть в уличную политику, на грани соблюдения закона, или она состоит в использовании системных методов. Из слов президента четко вытекает, что есть ключевой критерий разграничения отношения к тем или иным действиям – выходят они за рамки политической деятельности и законов или нет», - добавил председатель ИСЭПИ.
Кроме того, российский лидер отметил, что представители несистемной оппозиции не задерживаются у власти в силу собственного непринятия той системы, которую они создают на месте.
Ранее НСН сообщала, что экс-помощник президента Владислав Сурков признался, что ушёл из Кремля из-за «изменения контекста» в вопросах по Донбассу и Украине, которыми он должен был продолжать заниматься. Также он отметил, что ему трудно заниматься чем-то одним дольше пяти лет, и что он чувствует отчуждение к системе, которую когда-то создавал.
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