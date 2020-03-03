Путин призвал оппозицию к содержательности

Президент России Владимир Путин считает, что несистемная оппозиция «очень нужна» государству, так как она реально влияет на жизнь людей в муниципалитетах и крупных городах. В связи с этим он даже добавил: «Дай ей бог здоровья!», цитирует ТАСС.

Председатель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский в эфире НСН заявил, что тем самым Владимир Путин призвал несистемную оппозиции к более содержательным высказываниям.

«Это скорее сигнал и призыв к самой несистемной оппозиции, что, когда они заявляют какие-то содержательные вещи, ставят реальные вопросы, то могут быть услышаны. Но в то же время власть не намерена менять своего довольно жесткого отношения, к тем действиям, которые выходят за рамки закона», - пояснил Бадовский.

При этом, он отметил, что того же Владимир Путин ждет и от системной оппозиции, но разделяет их подходы.