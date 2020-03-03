Путин отправил оппозицию «бриться» в случае отказа на митинг

Президент России Владимир Путин в ходе интервью ТАСС заявил, что активное гражданское общество – это не только несистемная оппозиция, нарушающая закон. По его словам, туда же входят и волонтеры, которых у нас «миллионы уже».

«Иногда прямо со слезами на глазах на них смотрю, потому что очень здорово люди работают», - признался глава государства, добавив, что несистемной оппозиции он тоже желает «дай бог здоровья».