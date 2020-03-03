Путин отправил оппозицию «бриться» в случае отказа на митинг
Президент России Владимир Путин в ходе интервью ТАСС заявил, что активное гражданское общество – это не только несистемная оппозиция, нарушающая закон. По его словам, туда же входят и волонтеры, которых у нас «миллионы уже».
«Иногда прямо со слезами на глазах на них смотрю, потому что очень здорово люди работают», - признался глава государства, добавив, что несистемной оппозиции он тоже желает «дай бог здоровья».
Путин добавил, что несистемная оппозиция реально влияет на жизнь страны, особенно на уровне муниципалитетов, отмечает Ura.ru
Глава государства также подчеркнул, что несогласные с действиями власти должны получать разрешение на проведение публичных акций, сообщает RT.
«Добейтесь разрешения. А не получили и вышли — пожалуйте бриться», - заявил Путин, добавив, что в некоторых странах за несанкционированные акции можно получить «пятерочку» или «десяточку».
Президент также заявил, что статус иностранного агента был придуман в США, а в России он был введен для защиты страны от вмешательства в ее политическую жизнь извне.
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