Путин отправил оппозицию «бриться» в случае отказа на митинг

Президент России Владимир Путин в ходе интервью ТАСС заявил, что активное гражданское общество – это не только несистемная оппозиция, нарушающая закон. По его словам, туда же входят и волонтеры, которых у нас «миллионы уже».

«Иногда прямо со слезами на глазах на них смотрю, потому что очень здорово люди работают», - признался глава государства, добавив, что несистемной оппозиции он тоже желает «дай бог здоровья».

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Путин добавил, что несистемная оппозиция реально влияет на жизнь страны, особенно на уровне муниципалитетов, отмечает Ura.ru

Глава государства также подчеркнул, что несогласные с действиями власти должны получать разрешение на проведение публичных акций, сообщает RT.

«Добейтесь разрешения. А не получили и вышли — пожалуйте бриться», - заявил Путин, добавив, что в некоторых странах за несанкционированные акции можно получить «пятерочку» или «десяточку».

Президент также заявил, что статус иностранного агента был придуман в США, а в России он был введен для защиты страны от вмешательства в ее политическую жизнь извне.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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