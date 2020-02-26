«Чистая самоволка»: Сурков объяснил уход из Кремля

В том же интервью Сурков заявил, что не видит Донбасс в составе Украины.

По словам Суркова, его не просили уйти – он сам решил сделать этот шаг: «Это была чистая самоволка».

Экс-сотрудник администрации президента добавил, что не жалел и не жалеет об уходе, иначе не написал бы заявление и смирился с изменением «контекста».

Сурков также отметил, что ему трудно заниматься чем-то одним дольше пяти лет, и что он чувствует отчуждение к системе, которую когда-то создавал.

