«Чистая самоволка»: Сурков объяснил уход из Кремля
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков признался, что ушёл из Кремля из-за «изменения контекста» в вопросах по Донбассу и Украине, которыми он должен был продолжать заниматься. Об этом он заявил в интервью политологу Алексею Чеснакову, опубликованном в издании «Актуальные комментарии».
В том же интервью Сурков заявил, что не видит Донбасс в составе Украины.
По словам Суркова, его не просили уйти – он сам решил сделать этот шаг: «Это была чистая самоволка».
Экс-сотрудник администрации президента добавил, что не жалел и не жалеет об уходе, иначе не написал бы заявление и смирился с изменением «контекста».
Сурков также отметил, что ему трудно заниматься чем-то одним дольше пяти лет, и что он чувствует отчуждение к системе, которую когда-то создавал.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин оценил роль общества в деле Голунова
- «Чистая самоволка»: Сурков объяснил уход из Кремля
- Правосека Пирожка приговорили к четырем годам колонии
- Верка Сердючка заявила о возможной «мести» жюри «Евровидения» из-за России
- ФСБ задержала подростков, готовивших массовое убийство в Саратове