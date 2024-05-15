Путин призвал нового главу Минобороны заняться вопросами экономики

Экс-первый вице-премьер, глава Минобороны России Андрей Белоусов на новом посту должен по-прежнему заниматься вопросами экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.

Путин назначил Белоусова министром обороны России

По словам главы государства, экономические проблемы и вопросы — то, чем Белоусов занимался на протяжении своей карьеры. Путин напомнил, что новый глава Минобороны в 2006-2008 годах занимал должность замминистра экономического развития России, а в 2012-2013 годах возглавлял ведомство.

Путин особо подчеркнул важность продолжения работы Белоусова над экономическими вопросами с позиции министра обороны.

Ранее Путин объяснил назначение Белоусова на должность главы Минобороны возросшими расходами на оборону.

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ФОТО: РИА Новости
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