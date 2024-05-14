Путин назначил Белоусова министром обороны России
14 мая 202421:42
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны России. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
Отмечается, что также глава государства подписал указы о назначении директоров служб и членов российского правительства.
Ранее Белоусов заявил, что первостепенной задачей Минобороны России является комплектование Вооружённых сил страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru