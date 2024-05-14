Путин назначил Белоусова министром обороны России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны России. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов

Отмечается, что также глава государства подписал указы о назначении директоров служб и членов российского правительства.

Ранее Белоусов заявил, что первостепенной задачей Минобороны России является комплектование Вооружённых сил страны.

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ФОТО: РИА Новости
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