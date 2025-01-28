Путин призвал не промахнуться в подписании документов с Украиной

«Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости», — подчеркнул президент добавив, что необходимо отточить все моменты до окончательного подписания договоренностей.

Ранее Путин заявил, что в случае прекращения помощи Киеву со стороны Запада спецоперация России на Украине завершится через полтора-два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

