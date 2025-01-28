Путин призвал не промахнуться в подписании документов с Украиной
28 января 202521:47
Российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» призвал в подписании документов с Украиной не допустить ни единого промаха.
«Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости», — подчеркнул президент добавив, что необходимо отточить все моменты до окончательного подписания договоренностей.
Ранее Путин заявил, что в случае прекращения помощи Киеву со стороны Запада спецоперация России на Украине завершится через полтора-два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru