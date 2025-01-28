Путин рассказал о просьбе Европы отвести войска из-под Киева весной 2022 года

Президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК заявил, что несколько европейских лидеров в марте 2022 года призвали Россию отвести войска из-под Киева, чтобы Украина могла подписать мирный договор.

Он отметил, что в телефонных переговорах с ним было сказано, что невозможно заставить Украину подписать соглашение «с пистолетом у виска». На этом фоне российская сторона согласилась на вывод войск с целью избежать дальнейшего кровопролития.

Путин готов выделить людей для переговоров с Зеленским

Отвод войск начался в конце марта и был завершен 4 апреля 2022 года. Путин уточнил, что армия отошла двумя колоннами — одна через Белоруссию, другая — в Россию.

После этого, 15 апреля, был подготовлен проект мирного договора между Россией и Украиной. Москва была готова подписать его, несмотря на некоторые спорные моменты. Путин добавил, что был готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения условий, но Киев решил взять паузу и посоветоваться с союзниками, в итоге договор так и не был подписан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Путин

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