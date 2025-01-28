Путин рассказал о просьбе Европы отвести войска из-под Киева весной 2022 года

Президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК заявил, что несколько европейских лидеров в марте 2022 года призвали Россию отвести войска из-под Киева, чтобы Украина могла подписать мирный договор.

Он отметил, что в телефонных переговорах с ним было сказано, что невозможно заставить Украину подписать соглашение «с пистолетом у виска». На этом фоне российская сторона согласилась на вывод войск с целью избежать дальнейшего кровопролития.