Путин рассказал о просьбе Европы отвести войска из-под Киева весной 2022 года
Президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК заявил, что несколько европейских лидеров в марте 2022 года призвали Россию отвести войска из-под Киева, чтобы Украина могла подписать мирный договор.
Он отметил, что в телефонных переговорах с ним было сказано, что невозможно заставить Украину подписать соглашение «с пистолетом у виска». На этом фоне российская сторона согласилась на вывод войск с целью избежать дальнейшего кровопролития.
Отвод войск начался в конце марта и был завершен 4 апреля 2022 года. Путин уточнил, что армия отошла двумя колоннами — одна через Белоруссию, другая — в Россию.
После этого, 15 апреля, был подготовлен проект мирного договора между Россией и Украиной. Москва была готова подписать его, несмотря на некоторые спорные моменты. Путин добавил, что был готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения условий, но Киев решил взять паузу и посоветоваться с союзниками, в итоге договор так и не был подписан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru