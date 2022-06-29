«Сабля, шахматы, наездник»: Что подарил Путин Бердымухамедову

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ашхабад подарил экс-президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его 65-летия шахматы от златоустовских мастеров, две сабли, а также скульптуру «Возвращающийся наездник». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия 1»: Путин посетит Туркмению и Таджикистан

«"Возвращающийся наездник" - это наездник на коне, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Так, Владимир Путин сейчас находится в Ашхабаде, где проходит саммит Каспийских государств. После прилета он отправился лично поздравить Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем, а позднее провел небольшую беседу с его сыном, действующим президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир ПутинТуркменияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры