«Сабля, шахматы, наездник»: Что подарил Путин Бердымухамедову
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ашхабад подарил экс-президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его 65-летия шахматы от златоустовских мастеров, две сабли, а также скульптуру «Возвращающийся наездник». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«"Возвращающийся наездник" - это наездник на коне, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере», - приводит РИА Новости слова Пескова.
Так, Владимир Путин сейчас находится в Ашхабаде, где проходит саммит Каспийских государств. После прилета он отправился лично поздравить Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем, а позднее провел небольшую беседу с его сыном, действующим президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
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