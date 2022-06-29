«Сабля, шахматы, наездник»: Что подарил Путин Бердымухамедову

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ашхабад подарил экс-президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его 65-летия шахматы от златоустовских мастеров, две сабли, а также скульптуру «Возвращающийся наездник». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.