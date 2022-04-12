Путин призвал к объективному освещению военной операции на Украине

Президент Владимир Путин призвал объективно освещать военную операцию на Украине. По его словам, «мы ничего скрывать не должны».

Об этом глава государства заявил в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проходящей на космодроме «Восточный».

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Путин также призвал достичь цели спецоперации с минимальными потерями. Он заявил, что военные действия на Украине будут продолжаться до полного завершения и достижения целей, которые были поставлены в самом начале.

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ФОТО: РИА Новости
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