Путин: НАТО проигнорировал предложение снизить военную активность во время пандемии COVID-19

Страны НАТО не поддержали предложение российской стороны снизить военную активность в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Слова главы государства приводит агентство ТАСС. По мнению Путина, Североатлантический альянс «вообще не отреагировал» на инициативу российских властей. Как отметил президент, страны НАТО, напротив, увеличили интенсивность действий флотов и полётов авиации.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19, предложив не политизировать процесс борьбы с пандемией коронавируса.

