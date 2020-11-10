Путин: НАТО проигнорировал предложение снизить военную активность во время пандемии COVID-19
Страны НАТО не поддержали предложение российской стороны снизить военную активность в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Слова главы государства приводит агентство ТАСС. По мнению Путина, Североатлантический альянс «вообще не отреагировал» на инициативу российских властей. Как отметил президент, страны НАТО, напротив, увеличили интенсивность действий флотов и полётов авиации.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19, предложив не политизировать процесс борьбы с пандемией коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru