Путин признался, чтоб будет скучать по Меркель

Российский лидер Владимир Путин отметил хорошие деловые отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и признался, что будет скучать по ней после ухода немецкого политика с поста, сообщает ТАСС.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.