Путин признался, чтоб будет скучать по Меркель

Российский лидер Владимир Путин отметил хорошие деловые отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и признался, что будет скучать по ней после ухода немецкого политика с поста, сообщает ТАСС.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Путин оценил Меркель как опытного политика и надежного человека, который способен отстаивать свою позицию, пишет Газета.ru.

Президент России выразил надежду на то, чтобы характерная стабильность и надежность были присущи и деятельности нового правительства ФРГ во взаимодействии в Кремлем, сообщают «Известия».

Осенью 2021 года в ФРГ пройдут выборы в бундестаг 20-го созыва. Немецкий канцлер Ангела Меркель, руководящая страной на протяжении 15 лет, выдвигать свою кандидатуру не будет.

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ФОТО: facebook.com / Mikhael Klimenty
ТЕГИ:ГерманияФРГПолитикаАнгела МеркельВладимир Путин
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