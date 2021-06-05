Путин признался, чтоб будет скучать по Меркель
Российский лидер Владимир Путин отметил хорошие деловые отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и признался, что будет скучать по ней после ухода немецкого политика с поста, сообщает ТАСС.
«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
Путин оценил Меркель как опытного политика и надежного человека, который способен отстаивать свою позицию, пишет Газета.ru.
Президент России выразил надежду на то, чтобы характерная стабильность и надежность были присущи и деятельности нового правительства ФРГ во взаимодействии в Кремлем, сообщают «Известия».
Осенью 2021 года в ФРГ пройдут выборы в бундестаг 20-го созыва. Немецкий канцлер Ангела Меркель, руководящая страной на протяжении 15 лет, выдвигать свою кандидатуру не будет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 145 / сут.
Умерли
123 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 565 / сут.
- Рогозин раскрыл информацию о «русском Илоне Маске»
- Рогозин назвал планы о скорых полетах на Марс полным абсурдом
- Путин признался, чтоб будет скучать по Меркель
- В Новосибирске арестованы два попутчика случайно застреленного полицейским нарушителя
- Путин сравнил путь США и СССР
- Экологическая премия Росприроднадзора для детей вызвала ажиотаж во всём мире
- Сечин назвал главные угрозы нефтегазового рынка
- Из-за взрыва газа в доме в Санкт-Петербурге пострадал человек
- Около половины россиян поддерживают введение ограничений для водителей самокатов
- В России за сутки снова выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru