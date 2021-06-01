Мухин: Грязное дело - следить за Меркель

Алексей Мухин: «На самом деле, инициатива была проявлена Соединенными Штатами Америки, но они попытались представить это чуть ли не как уступку или одолжение России. То есть поставили все с ног на голову. В чистом же отжатом виде, смысл этой встречи, прежде всего, состоит в том, чтобы показать всему мировому сообществу, что Штаты и Россия готовы жать друг другу руки и не готовы пока переходить к открытым военным действиям», - отметил эксперт.

