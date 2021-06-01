Мухин: Грязное дело - следить за Меркель

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня 

1

В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным.

Если цель предстоящего саммита президентов России и США в Женеве заключается в восстановлении "предсказуемости и стабильности" между двумя странами, то он не имеет никакого смысла. Такого мнения придерживается обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин. 

Алексей Мухин: «На самом деле, инициатива была проявлена Соединенными Штатами Америки, но они попытались представить это чуть ли не как уступку или одолжение России. То есть поставили все с ног на голову. В чистом же отжатом виде, смысл этой встречи, прежде всего, состоит в том, чтобы показать всему мировому сообществу, что Штаты и Россия готовы жать друг другу руки и не готовы пока переходить к открытым военным действиям», - отметил эксперт. 

2

Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей

Данные приводятся в аналитической записке Счетной палаты. В документе отмечается, что сумма госдолга увеличилась на 3,9 процента. 

Алексей Мухин: «В этом нет ничего страшного, потому что это совокупный долг, который говорит о том, что Россия очень плотно инсталлирована в мировое финансовое сообщество. И судя по всему, в дальнейшем, если Россия будет подвергаться каким-либо санкциям, это будет похоже на выстрел в ногу со стороны наших так называемых западных партнеров. В какой-то мере Россия взяла в заложники те страны, которым она должна», - заявил политолог. 

3

В МИД назвали «вершиной айсберга» слежку США за европейскими лидерами

Слежка Дании и США за европейскими лидерами является только вершиной айсберга, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за несколькими европейскими политиками, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель 

Алексей Мухин: «Дело, действительно, очень грязное, потому что американские спецслужбы присоединились к датскому кабелю и смогли прослушать целый ряд европейских лидеров, включая немецкого канцлера. Несчастная Ангела Меркель уже давно является объектом слежки со стороны американцев, и германская разведка просто разводит руками, не в силах ничего поделать», - заключил собеседник НСН. 

4

Михаил Мень подал заявление об отставке с должности аудитора Счетной палаты

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал досрочное освобождение Меня от должности аудитора. 

Алексей Мухин: «Я напомню, что недавно судебные органы сняли с него уголовное обвинение. Михаил Мень избежал ответственности за истечением срока давности обвинения. Думаю, что был достигнут компромисс между той группой, которая была заинтересована, чтобы Мень, что называется, сел, и группой, которая его защищала», - предположил эксперт. 

5

Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет

«Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — сказал он на заседании Госдумы по случаю Дня защиты детей. 

Алексей Мухин: «Эта инициатива является весьма экстравагантной и призвана удержать Владимира Жириновского в информационном поле. Но с другой стороны, если посмотреть на нынешнее молодое поколение, у которого еще детство кое-где играет, то какое-то рациональное зерно в предложении лидера ЛДПР можно углядеть», - резюмировал политолог. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийДжо БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры