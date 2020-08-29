Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона признает выборы главы Белоруссии состоявшимися. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1», который анонсировал интервью российского президента.
«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал Владимир Путин.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко победил с результатом более 80 процентов. С того же дня в стране не прекращаются митинги против фальсификации итогов кампании. Протестное движение было поддержано рабочими белорусских заводов. Люди выступают против жестокого обращения силовиков с участниками акций.
В штабах оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании выборов в стране. Также 19 августа стало известно, что не признают их итоги и лидеры стран ЕС
Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал несколько причин длительных протестов в Белоруссии.
В Белоруссии сложилось несколько факторов. Это фактор усталости от персонифицированной системы Александра Лукашенко, которая существует более четверти века… Это фактор экономического протеста среднего класса… Третий фактор – внешний. Это телеграм-революция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru