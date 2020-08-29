Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко победил с результатом более 80 процентов. С того же дня в стране не прекращаются митинги против фальсификации итогов кампании. Протестное движение было поддержано рабочими белорусских заводов. Люди выступают против жестокого обращения силовиков с участниками акций.

В штабах оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании выборов в стране. Также 19 августа стало известно, что не признают их итоги и лидеры стран ЕС

Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал несколько причин длительных протестов в Белоруссии.

В Белоруссии сложилось несколько факторов. Это фактор усталости от персонифицированной системы Александра Лукашенко, которая существует более четверти века… Это фактор экономического протеста среднего класса… Третий фактор – внешний. Это телеграм-революция.



