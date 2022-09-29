Гутерриш: присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей незаконно
Присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей незаконно и не будет иметь юридической силы. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, передает РИА «Новости».
По его словам, проведённые референдумы нельзя считать подлинным выражением народной воли, так как они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.
Генсек ООН подчеркнул, что любая аннексия территории независимого государства является нарушением Устава ООН и международного права.
«Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины заслуживает осуждения», — добавил Гутерриш.
Ранее США призвали не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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