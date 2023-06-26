Путин: мятеж был бы подавлен в любом случае

Организаторы мятежа не могли не понимать, что он будет подавлен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам вечером в понедельник.

Пресс-служба Лукашенко анонсировала его выступление

По его словам, организаторы мятежа пошли на преступные действия и раскол страны, которая противостоит внешней угрозе.

«Организаторы мятежа предали страну и народ. Такого исхода хотели враги России», - сказал Путин.

Подразделения ЧВК «Вагнер» 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись на Москву. Конфликт удалось урегулировать при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Владимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры