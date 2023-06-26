Путин: мятеж был бы подавлен в любом случае

Новости Дмитрия 26 июня, вечер. 17-00: «Инвестиции в основной капитал Москвы с 2011 года увеличились почти в 7 раз» - 37 секунд. «Сергей Собянин рассказал о модернизации социальной и транспортной инфраструктуры в двух районах юго-востока Москвы» - 27 секунд. 15-00: «Московские ученые создали тренировочный фантом» - 34 секунды.