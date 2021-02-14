Путин признал, что сейчас «человеку стало хуже жить»
Противники России воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей и именно в этот момент задействовали в своих интересах оппозиционера Алексея Навального, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с редакторами СМИ в эфире телеканала «Россия 24».
Говоря о незаконных акциях протеста, глава государства отметил, что ситуацию с Навальным «используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов».
Также президент признал, что сейчас «человеку стало хуже жить». «Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет», - отметил Путин.
В настоящее время Алексей Навальный находится под стражей, 2 февраля суд заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев. В России в его поддержку состоялись несогласованные акции 23 и 31января, а также 2 февраля - в Москве и Санкт-Петербурге.
Адвокаты Навального направили обращение в Комитет министров Совета Европы якобы из-за неисполнения Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше». Планируется, что заявление защиты Навального рассмотрят в марте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Пушков прокомментировал слова украинского министра уезжать на заработки в Польшу
- Путин: Россия справилась с коронавирусом лучше других стран
- Врач рассказал о влиянии иммунитета на коронавирус
- Путин признал, что сейчас «человеку стало хуже жить»
- Трамп прокомментировал несостоявшийся импичмент: «Охота на ведьм»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru