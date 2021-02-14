Путин признал, что сейчас «человеку стало хуже жить»

Также президент признал, что сейчас «человеку стало хуже жить». «Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет», - отметил Путин.

В настоящее время Алексей Навальный находится под стражей, 2 февраля суд заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев. В России в его поддержку состоялись несогласованные акции 23 и 31января, а также 2 февраля - в Москве и Санкт-Петербурге.

Адвокаты Навального направили обращение в Комитет министров Совета Европы якобы из-за неисполнения Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше». Планируется, что заявление защиты Навального рассмотрят в марте.





