СМИ: Защита Навального пожаловалась в Совет Европы из-за дела «Ив Роше»
Адвокаты российского блогера Алексея Навального направили обращение в Комитет министров Совета Европы якобы из-за неисполнения Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше». Об этом сообщает адвокат политика Ольга Михайлова.
«Мы обратились в Комитет министров Совета Европы, — цитирует защитника «Интерфакс».
Планируется, что заявление защиты Навального рассмотрят в марте.
Напомним, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег в России были признаны виновными по делу «Ив Роше». По решению ЕСПЧ 2017 года, согласно которому решение российских судей признано необоснованным, РФ выплатила Навальным компенсацию в размере 75 тысяч долларов.
В настоящее время Алексей Навальный находится под стражей, 2 февраля суд заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев. В России в его поддержку состоялись несогласованные акции 23 и 31января, а также 2 февраля - в Москве и Санкт-Петербурге.
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