Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества

Семен Еремин погиб 19 апреля Запорожской области, выполняя свои профессиональные обязанности.

По данным Следственного комитета России, журналист снимал репортаж на запорожском направлении, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар. Военкор погиб на месте.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что причастные к смерти журналистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине должны нести двойную ответственность.

