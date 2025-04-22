Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»

Отмечается, что Максимовская, ранее занимавшая пост президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и Партнёры», будет отвечать за внедрение инновационных форматов контента, а также разработку стратегии видеохостинга.

В компании напомнили, что в активе нового гендиректора создание большого количества успешных телепроектов, получивших высокие оценки как от зрителей, так и от профессионального сообщества.

«Опыт и экспертиза Максимовской в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента, помогут «VK Видео» реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил телеведущую и журналистку Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий, сообщает «Свободная пресса».

