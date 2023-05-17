Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара, последнего железнодорожного участка международного транспортного коридора «Север – Юг» от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Об этом сообщили в Кремле.

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В церемонии также поучаствовал президент Ирана Эбрахим Раиси. Соглашение о строительстве участка железной дороги подпишут министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш.

«Новую магистраль имеется в виду задействовать ... для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки», — подчеркнул Путин.

Транспортный коридор внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности, становление и рост сопутствующих видов бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости
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