Путин поздравил Токаева с 70-летием

«Владимир Путин тепло поздравил ... Токаева с 70-летием», — отмечается в сообщении.

Главы государств подтвердили настрой на укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества в различных направлениях, отмечает RT.

Ранее Путин поздравил с Днем спасения и освобождения евреев и всех, кто отмечает этот религиозный праздник, пишет «Свободная пресса». Президент подчеркнул, что памятная дата необходима, чтобы сберечь память о подвиге воинов Красной Армии и стран-союзниц, которые спасли еврейский и другие народы от уничтожения нацистами.

