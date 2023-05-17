Путин поздравил Токаева с 70-летием
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин тепло поздравил ... Токаева с 70-летием», — отмечается в сообщении.
Главы государств подтвердили настрой на укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества в различных направлениях, отмечает RT.
Ранее Путин поздравил с Днем спасения и освобождения евреев и всех, кто отмечает этот религиозный праздник, пишет «Свободная пресса». Президент подчеркнул, что памятная дата необходима, чтобы сберечь память о подвиге воинов Красной Армии и стран-союзниц, которые спасли еврейский и другие народы от уничтожения нацистами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru