Путин принял приглашение Мирзиёева посетить Узбекистан

Находящийся в России с официальным визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и весь российский народ за теплый прием и гостеприимство, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что лидер Узбекистана пригласил президента Росс посетить республику с визитом.

«Приглашение было с благодарностью принято», - заключили в Кремле.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия приступит к поставкам газа в Узбекистан и Казахстан в октябре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Кремля
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