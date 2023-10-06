Путин принял приглашение Мирзиёева посетить Узбекистан
Находящийся в России с официальным визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и весь российский народ за теплый прием и гостеприимство, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидер Узбекистана пригласил президента Росс посетить республику с визитом.
«Приглашение было с благодарностью принято», - заключили в Кремле.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия приступит к поставкам газа в Узбекистан и Казахстан в октябре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru