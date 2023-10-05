Собянин открыл обновленный павильон республики Узбекистан на ВДНХ

Присутствовавший на открытии вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что между Россией и Узбекистаном выстроены тесные отношения в сфере торгово-экономического и индустриального сотрудничества.

Также мероприятие посетил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, который выразил уверенность в том, что экспозиция позволит посетителям ВДНХ ознакомиться с достижениями республики и погрузиться в атмосферу его самобытности.

По словам Собянина, павильон «Узбекистан» оказался одним из самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации.

«Огромное спасибо Узбекистану, президенту и гражданам Узбекистана, которые вложили душу, подошли с полной ответственностью, тщательностью к восстановлению... вдохнули жизнь в этот павильон – он наполнен историей культуры и архитектуры Узбекистана», – отметил мэр Москвы.

Он также выразил надежду, что открытие павильона поможет укрепить культурные и дружеские связи между двумя странами.

Ранее на территории ВДНХ стартовало строительство временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

