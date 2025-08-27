Песков назвал «беспрецедентным» визит Путина в Китай

По его словам, российский лидер примет участие в пленарном заседании форума, которое состоится 5 сентября, а до поездки во Владивосток он посетит КНР.

«До ВЭФ состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о возможной встрече Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

