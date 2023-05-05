Путин пригласил Рахмона в Москву на празднование Дня Победы
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба лидера Таджикистана.
В сообщении говорится, что главы государств поздравили друг друга с приближающимся праздником, а также обсудили развитие таджикско-российских отношений и стратегического партнёрства, затронули международную повестку.
«Была подтверждена готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества», -добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 8 мая Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Власти Бали назвали россиян рекордсменами по депортации
- ФСБ предотвратила покушение агентов разведки Украины на руководство Запорожской АЭС
- Продажи новых легковых автомобилей России в апреле выросли почти на 71 процент
- Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1
- Тяжелоатлетам запретят на награждениях демонстрировать национальные флаги
- Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
- Зюганов обратился к Путину и Шойгу с просьбой предоставить боеприпасы ЧВК «Вагнер»
- Путин пригласил Рахмона в Москву на празднование Дня Победы
- Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде
- «Неблагодарные»: Захарова оценила снос памятника Красной армии в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru