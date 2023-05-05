Путин пригласил Рахмона в Москву на празднование Дня Победы

В сообщении говорится, что главы государств поздравили друг друга с приближающимся праздником, а также обсудили развитие таджикско-российских отношений и стратегического партнёрства, затронули международную повестку.

«Была подтверждена готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества», -добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 8 мая Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает RT.

