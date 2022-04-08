Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию с визитом
Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым пригласил его посетить Россию с визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что главы государств в ходе разговора также обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова состоялась в Туркмении 19 марта. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в Туркмении мало что поменяется с приходом нового лидера.
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