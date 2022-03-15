Путин поздравил нового президента Туркмении с победой на выборах
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил избранного президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с победой на выборах, сообщает туркменское госагентство ТДХ.
В сообщении говорится, что российский лидер пожелал своему туркменскому коллеге «больших успехов в деятельности на этом важном и ответственном посту».
Новоизбранный президент Туркменистана, в свою очередь, выразил готовность к поступательному расширению взаимовыгодного партнёрства с Россией.
Ранее Центризбирком Туркмении заявил, что Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента страны, за него проголосовали 72,97% избирателей, сообщает RT.
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